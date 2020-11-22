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Трамп заявив, що у нього достатньо доказів своєї перемоги на виборах

Неділя 22 листопада 2020 05:18
Трамп заявив, що у нього достатньо доказів своєї перемоги на виборах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готується до передачі влади. У Трампа нібито є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.

Про це написав у своєму Twitter.

Трамп додав, що достатньо голосів для його перемоги на виборах.

"Чому Джо Байден так швидко формує кабінет, коли мої слідчі виявили сотні тисяч фальсифікованих голосів, яких достатньо, щоб "перевернути" принаймні чотири штату, що, в свою чергу, більш ніж достатньо для перемоги на виборах? Сподіваюся, у судів і законодавчих зборів буде сміливість робити те, що повинно бути зроблено для збереження чесності наших виборів і самих Сполучених Штатів Америки Світ спостерігає", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа, в якому він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

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Новини України Політика Джозеф БайденДональд Трамп

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