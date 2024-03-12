Пентагон запросил у Конгресса США 300 млн долларов для Украины в бюджете на следующий год

Министерство обороны США опубликовало проект своего бюджета на 2025 финансовый год. Согласно документу, в нем заложено 300 млн долларов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Исход жестокой и неспровоцированной войны (Владимира – ред.) Путина против Украины будет определять глобальную безопасность на десятилетия вперед, и мы по-прежнему полны решимости идти навстречу этому моменту. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год также включены 300 млн долларов на финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах финансовый год федерального правительства установлен с 1 октября по 30 сентября.

Всего же администрация президента США Джо Байдена запросила Конгресс о выделении в бюджет Пентагона в 2025 финансовом году почти 850 млрд долларов, что на 10 млрд долларов меньше, чем в прошлом году. При этом около 262,6 млрд долларов предполагается направить на нужды ВВС США, 257,6 млрд долларов – для ВМС, 185,5 млрд долларов – на нужды сухопутных войск и еще около 143,7 млрд долларов – на обеспечение различных ведомств Пентагона.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины документом предусмотрено предоставление более 61 млрд долларов.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден. Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Позже сообщалось, что Пентагон взвешивает, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины, даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом.