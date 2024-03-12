Пентагон запросив у Конгресу США 300 млн доларів для України в бюджеті на наступний рік

Міністерство оборони США опублікувало проект свого бюджету на 2025 фінансовий рік. Згідно з документом, у ньому закладено 300 млн доларів для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Результат жорстокої та неспровокованої війни (Володимира – ред.) Путіна проти України визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед, і ми, як і раніше, сповнені рішучості йти назустріч цьому моменту. До бюджетного запиту на 2025 фінансовий рік також включено 300 млн доларів на фінансування Ініціативи щодо сприяння безпеці України", - йдеться у тексті документа.

Варто зазначити, що у Сполучених Штатах фінансовий рік федерального уряду встановлено з 1 жовтня до 30 вересня.

Загалом адміністрація президента США Джо Байдена запросила Конгрес про виділення до бюджету Пентагону в 2025 фінансовому році майже 850 млрд доларів, що на 10 млрд доларів менше, ніж минулого року. При цьому близько 262,6 млрд доларів передбачається направити на потреби ВПС США, 257,6 млрд доларів - для ВМС, 185,5 млрд доларів - на потреби сухопутних військ і ще близько 143,7 млрд доларів - на забезпечення різних відомств Пентагону.

Затримка із оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США ухвалив законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України документом передбачено надання понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден. Проте 16 лютого речник Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Пізніше повідомлялося, що Пентагон зважує, чи варто використати останнє джерело фінансування військової допомоги для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.