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У США запідозрили РФ у проведенні ядерних випробувань

Новини » Політика    29.05.2019 - 19:38
У США запідозрили РФ у проведенні ядерних випробувань
Фото: Роберт Ешлі (AFP)

Таким чином Росія порушує угоду про заборону ядерних випробувань

У Розвідувальному управлінні міністерства оборони США запідозрили Російську Федерацію в проведенні низькорівневих ядерних випробуваннях, що суперечить міжнародній ядерній угоді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський генерал Роберт Ешлі під час форуму присвяченому контролю озброєнь у Інституті Гудзону заявив, що переконаний в порушенні Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"США вважають, що Росія, вірогідно, не дотримується послідовного мораторію на ядерні випробування, які б можна було назвати відповідними стандарту "нульового результату", - зазначив Ешлі.

Він також додав, що в РФ є потужності для проведення низькорівневих ядерних випробувань, які "виходять за межі "нульового результату", встановлені Договором про заборону ядерних випробувань".

Нагадаємо, у квітні американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам, Росії та Китаю необхідно відмовитися від своєї ядерної зброї. Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерними озброєннями.

Раніше Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і малої дальності.

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