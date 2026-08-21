Пентагон заказал разработку дешевого перехватчика баллистики и гиперзвука: что известно о X-Bow

Собственное производство двигателей как конкурентное преимущество

Особенность предложения X-Bow состоит в том, что компания самостоятельно разрабатывает как сам перехватчик, так и его твердотопливный двигатель, не полагаясь на внешних поставщиков двигательных установок.

LCI должен использовать двигатель собственной разработки X-Bow и компания уже провела статическое испытание уменьшенной демонстрационной версии этого двигателя в рамках программы MDA. Такой промышленный подход объединяет в пределах одной организации проектирование двигателей, производство топлива и интеграцию ракеты.

Эта модель также решает проблему, которая все острее встает перед оборонно-промышленным комплексом США - ограниченные мощности по производству твердотопливных ракетных двигателей.

Производственная модель X-Bow опирается на собственный процесс Advanced Manufacturing of Solid Propellant (AMSP) и концепцию Rocket Factory in a Box, предусматривающую стационарные или мобильные мощности для производства твердотопливных двигателей.

По словам компании, процесс AMSP сертифицирован исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил США.

Программу LCI следует отличать от перехватчика Buckler, X-Bow представила в июле 2026 года. Buckler - отдельное зенитное оружие, созданное прежде всего для борьбы с беспилотниками группы 3, уже прошло летные испытания, развивает сверхзвуковую скорость и, по данным компании, будет стоить менее 100 тысяч долларов за единицу.

LCI же ориентирован на более сложный спектр угроз - баллистические и гиперзвуковые ракеты, что выдвигает более жесткие требования к скорости, наведению, распознаванию целей и геометрии перехвата.

Зачем Пентагону более дешевый перехватчик

Контракт пока не предусматривает производства серийной боевой ракеты – его цель состоит в проверке другого подхода к экономике перехватчиков. Программа MDA Low-Cost Interceptor ориентирована на модульные ракеты стоимостью до 750 тысяч долларов за единицу, максимально опирающиеся на уже имеющиеся технологии там, где они отвечают требованиям, и разрабатываются по сжатому графику.

Архитектура перехватчика, согласно программной документации, включает основные функции современной ракеты-перехватчика: двигательную установку, систему управления полетом, каналы связи, интерфейсы управления огнем, терминальные сенсоры и средство поражения цели. Одно из ключевых требований – совместимость с имеющимися системами противоракетной обороны.

Более дешевый перехватчик решил бы не только вопрос цены за единицу. Он дал бы командующим больше гибкости при распределении ракет против налетов с несколькими траекториями, ложными целями или одновременными атаками.

В рамках эшелонированной обороны LCI-класс мог бы дополнять более дорогие перехватчики, а не заменять их, оставляя последние для целей, требующих большей дальности, скорости или разрешающей способности.

Главный эффект здесь – глубина боезапаса: большие запасы создают дополнительные возможности для перехвата, поддерживают залповую стрельбу там, где этого требует доктрина, и снижают риск того, что система ПВО останется с рабочими радарами и пусковыми установками, но почти без ракет.

Интерес Пентагона к подобным системам отражает более широкую проблему, которая все более очевидна в Вашингтоне. Масштабная военная помощь Украине с 2022 года, а также длительные операции и перехват ракет США на Ближнем Востоке истощили ряд американских арсеналов, в частности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.