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США резко начали производить ракеты для ПВО: с кем заключили соглашения

23:33 14.08.2026 Пт
2 мин
Пентагон срочно усиливает ПВО своего флота
aimg Филипп Бойко
США резко начали производить ракеты для ПВО: с кем заключили соглашения Фото: Система ПВО Patriot (Getty Images)
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Соединенные Штаты усиливают производство компонентов ракет, используемых в системе противоракетной обороны Aegis. Пентагон заключил соглашения с американскими компаниями Boeing и RTX, которые должны обеспечить наращивание производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Министерство обороны США объявило о соглашениях с Boeing и RTX по увеличению производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Речь идет о компонентах корабельных перехватчиков, которые являются важной частью системы противоракетной обороны Aegis.

В Пентагоне отметили, что эти ракеты составляют основу морской противоракетной обороны США, как на территории страны, так и за рубежом. Новые сделки должны способствовать увеличению производства ряда критически важных компонентов этих перехватчиков.

Заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи заявил, что заключенные соглашения должны обеспечить американские военные необходимыми боеприпасами и одновременно укрепить производственные цепи.

"Данные соглашения гарантируют, что наши военные получат боеприпасы, необходимые для победы. Мы стабилизируем наши цепи поставок, расширяем производство боеприпасов и переводим всю нашу оборонную промышленную базу на военные рельсы", - заявил Даффи.

В Пентагоне также отметили, что производство ракет SM-3 Block IIA и Block IB, являющихся основой противоракетной обороны США, ускорится в рамках новых соглашений.

При этом Boeing должно стать движущей силой производства соответствующих компонентов.

Контекст новости

Ранее мы сообщали, что острая дефицитная ситуация повлекла за собой напряжение в руководстве страны - между Дональдом Трампом и Питом Хегсетом возник конфликт из-за дефицита ракет в США. Президент выразил разочарование и требовал объяснений, почему его ввели в заблуждение по поводу реального состояния боеприпасов.

Из-за кризиса военачальники предупреждают о рисках для оборонно-промышленного комплекса, ведь США исчерпали в войне с Ираном почти 80% основных ракет-перехватчиков для ПВО.

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