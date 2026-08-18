США готовятся к войне? Пентагон потратит более 20 млрд долларов на Tomahawk

В США решили значительно нарастить производство дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, на что Пентагон потратит более 20 млрд. долларов в рамках контракта с компанией Raytheon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon семилетний контракт на 22,9 млрд долларов. В его рамках производство крылатых ракет Tomahawk планируют увеличить с нынешних 60 до 1000 единиц в год - примерно в 17 раз.

Исполняющий обязанности секретаря ВМС США Хун Цао заявил, что американские власти призвали оборонную промышленность быстро нарастить выпуск боеприпасов.

По его словам, соглашение по Tomahawk должно обеспечить американских военных необходимой огневой мощностью.

Президент Raytheon Фил Джаспер сообщил, что компания инвестирует в персонал, технологии, цепи поставок и производственные мощности, чтобы существенно увеличить выпуск ракет.

Контракт развивает рамочную сделку Raytheon и военного ведомства США, заключенную в феврале 2026 года в рамках инициативы "Arsenal of Freedom". Ее цель – перевести американскую оборонную промышленность с мирных темпов производства на уровень, приближенный к военному.

Причина резкого скачка производства

Основной причиной увеличения производства дальнобойных ракет стало сокращение запасов высокоточного оружия во время войны в Иране.

По данным издания, ВМС США потратили около 400 Tomahawk за 71 час боевой операции и более 850 – в течение первого месяца кампании.

К апрельскому перемирию американские военные выпустили более 1000 таких ракет. После возобновления боевых действий в июле их применение продолжилось.

По оценкам, в начале боевых действий США имели около 3100 Tomahawk. Таким образом, операции против Ирана могли сократить американский запас примерно на треть.

В первом полугодии 2026 года Raytheon поставила втрое больше Tomahawk, чем за аналогичный период в прошлом году. Контракт касается ракет модификации Block V, предназначенных для ударов по наземным и морским целям.

ВМС США и Raytheon не раскрыли точное количество ракет в заказе и график их поставок.