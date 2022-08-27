Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України

Орієнтовна дата завершення робіт з виробництва комплексів - 23 серпня 2024 року.

У заяві Пентагону наголошується, що оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Раніше в Пентагоні повідомили, що комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже в жовтні-листопаді.

До цього Пентагон розкрив деталі нової військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності NASAMS дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.

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