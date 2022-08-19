Фото: У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає системи NASAMS (twitter.com)

У Пентагоні повідомили, що раніше анонсовані зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос.

Чиновник Пентагону заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні "в найближчі 2-3 місяці". Це пояснюється тим, що системи ППО не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися для України.