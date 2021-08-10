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Пентагон висловив стурбованість ситуацією з безпекою в Афганістані

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США, Вівторок 10 серпня 2021 03:10
Пентагон висловив стурбованість ситуацією з безпекою в Афганістані Фото: Пентагон висловив стурбованість ситуацією з безпекою в Афганістані (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Пентагон висловив стурбованість ситуацією з безпекою в Афганістані. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, США глибоко стурбовані тим, що бойовики "Талібану" захопили столицю шостої провінції Афганістану. У зв'язку з цим, "ситуація з безпекою в Афганістані не розвивається в правильному напрямку".

Однак, за його словами, у афганських сил безпеки є можливість боротися з повстанським угрупованням.

"Це їхні збройні сили, це їхні столиці провінцій, їхні люди, яких потрібно захищати. Все зводиться до керівництва, яке вони готові проявити тут в даний конкретний момент", - сказав Кірбі про сили Афганістану.

Як відомо, таліби в Афганістані захопили вже шосту столицю провінції - місто Айбак. Афганські сили відступили і бойовикам вдалося взяти місто без труднощів.

Раніше повідомлялося, що США не відмовляться від виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ талібів. Однак там заявили, що нададуть допомогу в разі необхідності.

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