Пентагон висловив стурбованість ситуацією з безпекою в Афганістані . Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, США глибоко стурбовані тим, що бойовики "Талібану" захопили столицю шостої провінції Афганістану. У зв'язку з цим, "ситуація з безпекою в Афганістані не розвивається в правильному напрямку".

Однак, за його словами, у афганських сил безпеки є можливість боротися з повстанським угрупованням.