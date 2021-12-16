Пентагон стривожений через війська Китаю біля кордону з Індією, - Foreign Policy

США контактують з Індією на всіх рівнях, зокрема Вашингтон частіше ділиться з Нью-Делі розвідувальними даними про переміщення китайських військових.

У середині червня минулого року на кордоні Китаю та Індії відбулися зіткнення, загинули 20 індійських військових. Як повідомили в Нью-Делі, Пекін також зазнав втрат, і причиною конфлікту стало будівництво військовими КНР спостережного пункту на кордоні. У свою чергу, в Китаї звинуватили військових Індії в порушенні кордону.

На початку вересня сторони після зустрічі представників у Москві в рамках саміту глав МЗС країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) опублікували спільну заяву, в якій йшлося про намір знизити напругу в двосторонніх відносинах.

Індійська армія назвала незначним зіткнення на кордоні з Китаєм

Політика

Демаркаційну лінію на кордоні Індії та Китаю провели в 1962 році після прикордонної війни, її протяжність перевищила 4 тис. км. по лінії проходить фактична межа двох