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Пентагон встревожен из-за войск Китая у границы с Индией, - Foreign Policy

Автор: Артур Родивилов

Пентагон встревожен из-за скопления Китаем вооруженных сил рядом с демаркационной линии на границе с Индией в Гималаях. В частности обеспокоенность вызвало перемещение к границе с китайских стратегических дальних бомбардировщиков в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

США контактируют с Индией на всех уровнях, в частности Вашингтон чаще делится с Нью-Дели разведывательными данными о перемещении китайских военных, сообщают источники в Пентагон.

В середине июня прошлого года на границе Китая и Индии произошли столкновения, погибли 20 индийских военных.

Как сообщили в Нью-Дели, Пекин также понес потери, и причиной конфликта стало строительство военными КНР наблюдательного пункта на границе. В свою очередь, в Китае обвинили военных Индии в нарушении границы.

В начале сентября стороны после встречи представителей в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о намерении снизить напряжение в двусторонних отношениях.

Демаркационную линию на границе Индии и Китая провели в 1962 году после пограничной войны, ее протяженность превысила 4 тыс. км.

Напомним, вопреки риску введения санкций со стороны США, Россия начала поставлять в Индию зенитно-ракетные комплексы производства "Алмаз-Антей". Полностью первый дивизион будет поставлен до конца года.

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