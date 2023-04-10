RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон об "утечке документов": представляет серьезный риск для нацбезопасности США

Фото: в Пентагоне заявили, что "утечка документов" представляет риск для нацбезопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Недавняя "утечка документов", в которых якобы могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Он подчеркнул, что в результате "слива" была обнародована "чрезвычайно секретная, засекреченная" информация, которая представляет "очень серьезный риск для национальной безопасности" государства.

"Это очень засекреченные секретные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы", - отметил представитель Минобороны США.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в сеть "слили" секретные документы США, в которых могла находиться информация об Украине.

Через день стало известно об еще одной "утечке документов", информация в которых также была связана с Украиной.

Позже в Пентагоне отметили, что все еще не могут оценить масштабы "утечки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныСоединенные Штаты АмерикиУтечка данных