Пентагон: "вагнеровцы", прибывающие в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Учитывая, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы ЧВК "Вагнера" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию", - сказала Сингх.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для солдат.

18 июля "Белорусский Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а 19 июля стало известно о прибытии девятой колонны.

К тому же в Беларуси пройдут совместные учения спецназовцев и "вагнеровцев" у границы с Польшей.