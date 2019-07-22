Пентагон анонсував посилення захисту мореплавства на Близькому Сході

Центральне командування Сполучених Штатів розробляє масштабну морську операцію на Близькому Сході з метою забезпечення вільного мореплавства з урахуванням нещодавніх подій у регіоні Перської затоки. Про це повідомили в Пентагоні, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Програма безпеки на морі дасть змогу країнам надавати супровід кораблям під їхными прапорами, користуватися перевагами співпраці країн-учасниць для координації і зростання обізнаності щодо ситуації на морі", - йдеться в заяві Пентагону.

Водночас у Пентагоні уточнюють, що анонсована операція не передбачає створення військового союзу проти Ірану.

"Ми хочемо створити мережу обміну інформацією, щоб якщо країни хотіли супроводжувати свої кораблі, ми б їм допомогли", - повідомила представник Пентагону Кетрін Вілбаргер.

Водночас кандидат на посаду голови Пентагону Марк Еспер під час слухань у Сенаті заявив, що першим кроком стане розміщення військових у Саудівській Аравії, щоб мати можливість стримувати можливі загрози з боку Ірану,

За інформацією ЗМІ, кількість військових у Саудівській Аравії може становити до 500 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що король Саудівської Аравії Салман дав згоду на розміщення американських військ на території королівства.

19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер Stena Impero в Ормузькій протоці, оскільки він нібито порушив міжнародні правила.