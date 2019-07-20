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Саудівська Аравія погодилася розмістити американські війська

Новини » Політика    20.07.2019 - 03:52
Саудівська Аравія погодилася розмістити американські війська
Фото: Салман бін Абдулазіз (з відкритих джерел)

Рішення прийнято на тлі загострення кризи в стосунках США і Ірану

Король Саудівської Аравії Салман дав згоду на розміщення американських військ на території королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відзначається, що війська США отримали право перебувати в Саудівській Аравії "для активізації співпраці в інтересах регіональної безпеки і стабільності, і підтримання миру". Це рішення прийнято на тлі загострення кризи в стосунках США і Ірану.

Видання пише, що президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вважає Саудівську Аравію важливим партнером США на Близькому Сході і союзником у протистоянні Ірану.

Раніше глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що затримання Іраном двох суден під британським і ліберійським прапорами в Ормузькій протоці неприйнятне.

РБК-Україна писало, що патруль корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

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