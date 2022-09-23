ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на 1 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 23 сентября 2022 02:02
Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на 1 млрд долларов Фото: Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на 1 млрд долларов (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на разработку для ВВС США гиперзвуковых крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сумма сделки составила более 985 млн долларов.

В сообщении отмечается, что контракт предусматривает "проектирование, разработку и первоначальные поставки" соответствующих ракет.

Работы планируется завершить к марту 2027 года.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Построит для этого 14 спутников, которые способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России