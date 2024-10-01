Пентагон заключил контракт с Boeing на производство бомб для Украины

Среди компаний, получивших контракты, - American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы будут выполняться до 2027 года в различных местах, указанных в индивидуальных заказах.

Компании, включая Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, также получили аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 миллиардов долларов. Финансирование на 2024 и 2025 годы уже частично выделено.

Кроме того, компания Boeing заключила контракт на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Работы будут продолжаться до 2035 года, и включают поставки для иностранных военных заказчиков, таких как Япония, Болгария и Украина.