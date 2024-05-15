Пентагон о ситуации на фронте в Украине: вызывает беспокойство

На вопрос о том, быстро ли американское оружие доходит до Украины, спикер заявил, что США делают все возможное, чтобы предоставить критически важные боеприпасы и другое вооружение.

"Мы, как вы слышали, министр Остин и другие говорят, что мы очень настойчиво работаем, чтобы как можно быстрее доставить помощь в Украину. Опять же сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя", - сказал Райдер.

Он добавил, что пауза в оказании помощи Украине от США не была полезна, несмотря на то, что есть и другие партнеры, которые помогают. По мнению спикера Пентагона, россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвигаться вперед, это вызывает беспокойство.

"Какие бы постепенные они (россияне, - ред.) ни были, это, безусловно, вызывает беспокойство. И мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы получить им необходимую помощь в безопасности", - подчеркнул Райдер.