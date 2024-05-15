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Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState)

Среда 15 мая 2024 07:44
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Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState) Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские оккупанты в ходе наступления в Харьковской области продвинулись возле Волчанска. На Бахмутском направлении зафиксировано продвижение россиян у Калиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивные карты проекта DeepState.

Харьковская область

По данным портала, фиксируется продвижение российских захватчиков возле города Волчанск .

Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState)

Ситуация на Донбассе и Запорожье

В отчете аналитиков проекта также отмечается, что российские оккупанты продвинулись возле Калиновки Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState) Также уточнена ситуация в Красногоровке Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState) Ситуация в Харьковской области

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжали незначительное тактическое продвижение в направлении Липцев и тактическое наступление в Волчанске и вокруг него, однако темп наступления за последние сутки снизился.

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