Россияне продвинулись возле Волчанска и Калиновки (карты DeepState)

Российские оккупанты в ходе наступления в Харьковской области продвинулись возле Волчанска. На Бахмутском направлении зафиксировано продвижение россиян у Калиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивные карты проекта DeepState .

В отчете аналитиков проекта также отмечается, что российские оккупанты продвинулись возле Калиновки Донецкой области.

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

По данным Института изучения войны, российские войска продолжали незначительное тактическое продвижение в направлении Липцев и тактическое наступление в Волчанске и вокруг него, однако темп наступления за последние сутки снизился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.