Пентагон про ситуацію на фронті в Україні: викликає занепокоєння

На питання про те, чи американська зброя швидко доходить до України, речник заявив, що США роблять все можливе, щоб надати критично важливі боєприпаси та інше озброєння.

"Ми, як ви чули, міністр Остін та інші кажуть, що ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну. Знову ж таки, зараз в Україні складна ситуація на полі бою", - сказав Райдер.

Він додав, що пауза у наданні допомоги Україні від США не була корисною, попри те, що є й інші партнери, які допомагають. На думку речника Пентагону, росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просуватися вперед, це викликає занепокоєння.

"Якими б поступовими вони (росіяни, - ред.) не були, це, безперечно, викликає занепокоєння. І ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати їм необхідну безпекову допомогу", - наголосив Райдер.