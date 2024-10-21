Пентагон раскрыл содержание пакета на 400 млн долларов для Украины

Как уточнили в ОП, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.

Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.

"Благодарю американского народа и Президента Байдена, а также за двухпартийную поддержку: мы очень ценим то, что сделано с начала этой войны", - сказал Зеленский.

В то же время, в письме Пентагона к СМИ было указано, что вошло в новый пакет - это боеприпасы для HIMARS и боеприпасы для артиллерии.

Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.

Что в пакете:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

гусеничные бронетранспортеры M113;

оборудование спутниковой связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

Напомним, сегодня с незапланированным визитом в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.