Пентагон раскрыл содержание пакета на 400 млн долларов для Украины

Соединенные Штаты объявили о 68-м пакете военной помощи Украине. В него вошли оружие и военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как уточнили в ОП, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.
"Благодарю американского народа и Президента Байдена, а также за двухпартийную поддержку: мы очень ценим то, что сделано с начала этой войны", - сказал Зеленский.
В то же время, в письме Пентагона к СМИ было указано, что вошло в новый пакет - это боеприпасы для HIMARS и боеприпасы для артиллерии.
Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.
Что в пакете:
Напомним, сегодня с незапланированным визитом в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.
Также мы писали, что 16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.
А вот президент ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.
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