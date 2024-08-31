Пентагон умолчал о разрешении на удары по РФ после встречи Остина с Умеровым

Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.

Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".

Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.