UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон промовчав про дозвіл на удари по РФ після зустрічі Остіна з Умєровим

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і сказав, що США "продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе".

"Дозвольте мені прояснити, що ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна", — сказав Остін. 

Він додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними.

"Вони продовжують відбивати штурм [Кремля] і завдавати великих втрат російським окупантам. Отже, не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України", – сказав він.

У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у  Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".

Остін сказав, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Як повідомляла CNN, цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров проведуть зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Умєров за результатами зустрічі з Остіном теж нічого не повідомив по темі дозволу на удари по РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПентагонРустем Умєров