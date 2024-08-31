Пентагон промовчав про дозвіл на удари по РФ після зустрічі Остіна з Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.
Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і сказав, що США "продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе".
"Дозвольте мені прояснити, що ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна", — сказав Остін.
Він додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними.
"Вони продовжують відбивати штурм [Кремля] і завдавати великих втрат російським окупантам. Отже, не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України", – сказав він.
У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".
Остін сказав, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.
Як повідомляла CNN, цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров проведуть зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.
Умєров за результатами зустрічі з Остіном теж нічого не повідомив по темі дозволу на удари по РФ.
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