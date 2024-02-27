Пентагон продолжает обучать украинских военных, несмотря на нехватку средств

"Мы не можем просто отвлечься от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на учебу и отправить их обратно на войну", - сказала она.

По ее словам, есть выделенные деньги, как из программы Инициатива содействия безопасности Украины - долгосрочной помощи безопасности Украины.

"Да, это важная миссия. Опять же есть комбинирование различных частей финансирования, помогающее поддерживать это обучение. Но если мы продолжим работать без должного финансирования, наша армия понесет еще больше затрат", - сообщила Сингх.

В то же время она сообщила, что сейчас тот момент, когда армии придется принять несколько жестких решений по поводу того, откуда они будут брать деньги. "Возможно, из других программ. Сейчас тяжелое время не только для Украины, но и для армии США", - сообщила Сингх.

Обучение украинских военных

Напомним, ранее CNN сообщало, что армия США вынуждена самостоятельно оплачивать поддержку украинских военных, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за закон о помощи Украине.

С октября 2023 года армия уже потратила более 430 млн долларов на различные операции, включая обучение украинских войск, транспортировку техники и опрокидывание американских войск в Европу.

В феврале Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю более чем на 90 млрд долларов. На помощь Украины в нем предусмотрено 60 млрд долларов. Однако Палата представителей США ушла на каникулы и не сможет рассмотреть этот законопроект раньше марта.