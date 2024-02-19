У армии США могут закончиться деньги для поддержки Украины. CNN рассказало детали

Армия США вынуждена самостоятельно оплачивать поддержку украинских военных, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за закон о помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что армии США уже пришлось оплачивать счета на сотни миллионов долларов на поддержку военных усилий Украины в течение последних нескольких месяцев. Далее финансирование им придется брать из других проектов, чтобы продолжать поддерживать ВСУ.

С октября 2023 года армия уже потратила более 430 миллионов долларов на различные операции, включая обучение украинских войск, транспортировку техники и переброску американских войск в Европу.

Сейчас этот счет был оплачен командованием армии Европы и Африки. Без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины командование имеет примерно 3 миллиарда долларов для оплаты оперативных расходов в размере 5 миллиардов долларов.

Армия США столкнется с тяжелыми решениями

Речь идет не только об операциях, связанных с поддержкой Украины, но и других операциях американского командования по всей Европе и Африке.

Если Конгресс все еще не утвердит новое финансирование для Украины в течение нескольких месяцев, армейским чиновникам придется начать принимать трудные решения и изымать деньги из менее важных проектов, таких как строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу на фоне рекордно низкого набора персонала.

"Если армия не будет получать средства из других источников, к концу мая в бюджете Армии Европы и Африки, что составляет примерно 3 миллиарда долларов, закончатся деньги для операций, связанных не только с Украиной, но и в других частях Европы и Африки", - рассказал изданию высокопоставленный армейский чиновник.

Обучение бойцов ВСУ продолжается

В то время как американское финансирование Украины иссякло, подготовка украинских войск продолжалась, поскольку президент Джо Байден признал ее критически важной.

Представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил CNN, что США обучают около 1500 украинцев на полигоне Графенвер в Германии.

В США также продолжают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне.

Кроме обучения, к украинцам по-прежнему поступает техника из запасов США в рамках предыдущих пакетов президентского управления по сокращению штата (PDA), а также из вооружения и техники, закупленных на оборонно-промышленной базе в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Конгрессу необходимо одобрить бюджет на 2024 год

Миллионы долларов, которые армия США потратила в этом финансовом году, разделены на три основные категории, пояснил второй чиновник: контракты, поездки и транспорт, а также поставки.

Это охватывает потребности в логистике, еду, ключевое оборудование, например нефть и запасные части, не только для украинцев, но и для американских войск, которые их обучают. Сейчас в 2024 финансовом году армия потратила 39,7 миллиона долларов на наземный транспорт.

"Хотя часть расходов армии может быть пополнена за счет законопроекта о дополнительных расходах, обсуждаемого на Капитолийском холме, для службы также крайне важно, чтобы Конгресс утвердил бюджет на 2024 финансовый год. В прошлом месяце законодатели одобрили законопроект о краткосрочном финансировании, чтобы правительство оставалось открытым до начала марта", - пишет CNN.

Обучение пилотов на F-16

Глава бюро Национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон заявил журналистам, что агентству в конце концов потребуется больше ресурсов, если США намерены обучать больше украинских пилотов F-16.

"У нас есть ресурсы для продолжения уже начатого обучения и мы надеемся, что все эти люди завершат его позже в этом году", - сказал Хокансон.

Однако если США захотят увеличить количество пилотов для обучения, тогда потребуются дополнительные средства. Высокопоставленный армейский чиновник предупредил, что в конечном итоге задержка финансирования будет иметь более широкие последствия, чем срыв обучения или помощи Украине.

Помощь Украине от США

В США закончились средства, выделенные в помощь Украине. В прошлом году президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом на выделение более 100 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Однако этот запрос был подвергнут критике Республиканской партией в Конгрессе. Республиканцы требовали более жестких мер по охране границ и потому не поддержали инициативу. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

В феврале Сенат США поддержал собственный законопроект о помощи Украине и Израилю более чем на 90 млрд долларов. В помощь Украины в нем предусмотрено 60 млрд евро. ОднакоПалата представителей США ушла на каникулы и не сможет рассмотреть этот законопроект раньше марта.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, финансовый пакет от США жизненно важен для Украины и альтернатив ему нет.