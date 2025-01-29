Пентагон позбавив генерала Міллі доступу до служби безпеки і призначив розслідування

Генералу США у відставці, колишньому голові Об’єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі скасували доступу до служби безпеки. Пентагон також доручив розпочати щодо нього розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У жовтні 2024 року ексочільник Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі назвав Трампа "фашистом до мозку кісток".

Президент США Дональд Трамп раніше запропонував "стратити" генерала Марка Міллі за те, що він стримував переговори з Китаєм. Фото Міллі було видалено з Пентагону незабаром після повернення Трампа до Білого дому.

Міністр оборони США Піт Хегсет позбавив Міллі доступу до служби безпеки та особистої охорони. Глава Пентагону також наказав Управлінню генерального інспектора Міністерства оборони США розпочати розслідування поведінки Міллі, щоб визначити, чи доцільно повторно відновлювати оцінку військового звання Міллі.

Варто додати, що колишній президент США Джо Байден за кілька годин до свого відходу з посади превентивно помилував низку людей, яким Дональд Трамп погрожував помстою.

Серед тих, кого вирішив захистити Байден, був і колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Байден заявив, що Міллі та інші "не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого переслідування".

Ще перед інавгурації Трампа Reuters писало про те, що команда 47-го президента США планує провести "чистки" генералів та офіцерів. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

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