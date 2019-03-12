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Пентагон попросив 2,6 млрд доларів на розробку гіперзвукової зброї

Новини » Економіка    12.03.2019 - 19:58
Пентагон попросив 2,6 млрд доларів на розробку гіперзвукової зброї
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Ще 3,7 млрд доларів мають намір витратити на створення нових БПЛА

Пентагон попросив 2,6 млрд доларів з запитуваного бюджету на 2020 рік на розробку гіперзвукової зброї, ще 3,7 млрд доларів хочуть витратити на створення нових безпілотників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Всього президент США Дональд Трамп запросив на національну безпеку 750 млрд доларів, майже всі ці гроші, в разі погодження такого бюджету, отримає Міністерство оборони США, з них 718,3 млрд доларів призначені Пентагону.

Зокрема, 2,6 млрд доларів Пентагон планує направити на розробку гіперзвукової зброї, яку супротивнику буде складно виявити, пояснює в іншому повідомленні відомства. Ще 3,7 млрд доларів військові хочуть витратити на розробку безпілотних апаратів, які підвищать свободу маневрування і летальність.

В числі інноваційних проектів Пентагон називає системи, що базуються на штучному інтелекті і машинному навчанні, - вони призначені для Об'єднаного центру штучного інтелекту (JAIC, впроваджує відповідні технології у сфері військової діяльності). На ці проекти військові просять 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше на сайті Білого дому опублікована проект бюджету США на 2020-й фінансовий, який передбачає направити 500 млн доларів на боротьбу зі "згубним впливом Росії". Загальний обсяг видатків - 4,74 трлн доларів. Доходи бюджету вказані на рівні 3,64 трлн доларів, таким чином, очікуваний дефіцит складе 1,1 трлн доларів.

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