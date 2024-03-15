Пентагон пополнит запасы оружия более чем на 6 млрд из-за помощи Украине, - Bloomberg

В направленном в Конгресс документе Пентагона от 24 февраля, американские военные сообщили о необходимости пополнения запасов ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 млн долларов, приобретения противотанковых комплексов TOW на 348 млн долларов и приборов ночного видения на 308 млн долларов. Все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях в разных штатах.

В то же время отмечается, что этот список является лишь частью общего перечня вооружений на сумму 10 млрд долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но позже не получили от Конгресса ассигнований для пополнения запасов.

Согласно таблице, направленной в Конгресс, предложения Минобороны по пополнению арсенала включают:

2,1 млрд долларов на компоненты и сборку 155-мм снарядов на заводах в Техасе, Айове, Арканзасе, Огайо, Пенсильвании, Канзасе и Калифорнии;

915 млн долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM, производимых в Калифорнии, Миннесоте и Западной Вирджинии;

$797 млн на компоненты для перехватчиков Patriot с заводов в Техасе, Арканзасе, Джорджии, Флориде и Западной Вирджинии;

$549 млн на дополнительные компоненты вооружения ГМРЛС, произведенные или собранные в Арканзасе, Калифорнии, Западной Вирджинии, Огайо и Флориде;

$348 млн на противотанковые ракеты TOW и компоненты, произведенные в Калифорнии, Аризоне и Юте;

$308 млн на приборы ночного видения, произведенные в Нью-Гемпшире и Вирджинии.

В Пентагоне не исключают, что эти средства будут включены в дополнительный пакет финансовой помощи президента Джо Байдена, который предусматривает выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.

Поставки оружия США для иностранных государств

США решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Причиной стало углубление сотрудничества страны с Россией.

На днях Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи Украине от США с декабря 2023 года. Среди прочего, в него вошли снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

В начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 96 млрд долларов. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование, чем задерживает предоставление нужной военной помощи Украине.

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