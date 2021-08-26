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Теракт біля аеропорту Кабула: серед постраждалих є американські військові

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 17:31
Теракт біля аеропорту Кабула: серед постраждалих є американські військові Фото: від вибуху в Кабулі постраждали американці (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього підриву терориста смертника поблизу аеропорту Кабулу постраждали американські військові. Зараз відомо про щонайменше трьох поранених американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал Fox News.

Американський чиновник розповів, що інцидент стався поблизу воріт Аббатства в аеропорту Кабула. В ході нападу також сталася перестрілка біля воріт.

Вибух пролунав через кілька годин після того, як Держдеп США наказав американцям негайно їхати від аеропорту через наростаючий ризик терористичного акту.

Представник Білого дому повідомив телеканалу Fox, що президент Джо Байден вже був проінформований про вибух в Кабулі.

Нагадаємо, попередньо відомо, що в результаті теракту 2 людини загинули та десятки отримали поранення.

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Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул Теракт
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