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Пентагон не подтверждает заявления России об ударах по казармах ВСУ в Краматорске

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Вашингтон, Вторник 10 января 2023 03:09
Пентагон не подтверждает заявления России об ударах по казармах ВСУ в Краматорске Фото: Пентагон не подтверждает заявления России об ударах по ВСУ в Краматорске (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США ни подтверждают, ни опровергают заявления Министерства обороны России о якобы уничтожении пункта дислокации Вооруженных сил Украины в Краматорске.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Пентагона.

При этом в оборонном ведомстве США призывают с недоверием воспринимать подобные сообщения из Кремля.

"Каждое утро я прихожу и узнаю, что россияне утверждали, что стреляли во что-то. Впоследствии мы узнаем, что они этого не делали. Поэтому я призываю вас воспринять это с долей недоверия. И я не говорю, что они этого не сделали. Я просто говорю, вы знаете, их заявления были в основном преувеличены", - заявил он.

Напомним, 8 ноября ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

По данным аналитиков ISW, фейковая "операция возмездия" Минобороны РФ в Краматорске усилила шквал критики в сторону российского военного командования. В нее не захотели верить даже пропагандисты.

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Пентагон Краматорск
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