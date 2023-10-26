RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол"

Фото: Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пэта Райдера.

По его словам, системы предоставят “в дополнение к ракетам-перехватчикам”. 

При этом Райдер рассказал, что США развертывают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле. 

"Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшего усиления возможностей США по защите сил", - уточнил бригадный генерал. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 октября, издание Reuters сообщало, что США планируют передать Израилю две системы "Железный купол". Американцы ранее приобрели их у израильтян. 

США хотят сдать системы в аренду, уточняли журналисты. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильПалестинаПВО