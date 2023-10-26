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Пентагон підтвердив передачу Ізраїлю двох систем "Залізний купол"

Фото: Пентагон підтвердив передачу Ізраїлю двох систем "Залізний купол" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера.

За його словами, системи нададуть "на додаток до ракет-перехоплювачів".

Райдер розповів, що США розгортають близько 900 військовослужбовців на Близькому Сході, але не в Ізраїлі.

"Вони призначені для підтримки регіональних зусиль зі стримування та подальшого посилення можливостей США щодо захисту сил", - уточнив бригадний генерал.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, видання Reuters повідомляло, що США планують передати Ізраїлю дві системи "Залізний купол". Американці раніше придбали їх у ізраїльтян.

США хочуть здати системи в оренду, уточнювали журналісти.

 

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