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Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot, - СМИ

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Среда 14 декабря 2022 02:45
Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot, - СМИ Фото: Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондентки "Голоса Америки" в Пентагоне Карлы Бабб.

По словам представительницы СМИ, неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что официально о решении по ПРО могут объявить уже на этой неделе.

"Представитель оборонного ведомства США подтвердил, что Пентагон готовится отправить батарею Patriot в Украину, чтобы помочь оградить страну от российских ракет", - рассказала Бабб.

Журналистка также указала, что план передачи сначала должен быть согласован главой Минобороны Ллойдом Остином, а затем президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что системы Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

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