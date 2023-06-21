Пентагон переоценил стоимость помощи Украине более чем на 6 млрд долларов: что это значит

Министерство обороны США переоценило стоимость вооружения, предоставленного Украине, на 6,2 миллиарда долларов с февраля 2022 года.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга .

Данная сумма превышена примерно вдвое по первоначальным оценкам. Таким образом образовался излишек, который будет использован для будущих пакетов безопасности.

По словам Сингх, подробный анализ ошибки в бухгалтерском учете показал, что военные службы использовали стоимость замены, а не балансовую стоимость оборудования, которое было изъято из запасов Пентагона и отправлено в Украину.

Представитель американского военного ведомства отметила, что окончательные расчеты показывают, что ошибка составила 3,6 миллиарда долларов в текущем финансовом году и 2,6 миллиарда долларов в 2022 финансовом году, который закончился 30 сентября прошлого года.

Таким образом, отмечает AP, у Пентагона теперь есть дополнительные средства, которые можно использовать для поддержки Украины в ее контрнаступлении, и нет нужды согласовывать между Белым домом и Конгрессом еще один пакет военной помоши нашей стране.

Добавим, что такой перерасчет произошел в то время, когда в Штатах подходит к концу финансовый год, и финансирование Конгресса начинает сокращаться.

Напомним также, что в мае два высокопоставленных представителя Пентагона сообщали журналистам, что Минобороны США переоценило стоимость военного оборудования, отправленного в Украину, примерно на 3 миллиарда долларов.

Помощь США для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американские партнеры уже предоставили нашей стране военной помощи на около 40 млрд долларов. При этом около недели назад госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты выделяют новый пакет военной помощи для Украины, и в него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.

А предыдущий пакет на более 2 млрд долларов был объявлен 9 июня. В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и многое другое.

Добавим, что на днях в Конгрессе США предложили выделить 80 млн долларов на дальнобойные ракеты ATACMS для Украины