В Госдепе США спрогнозировали скорое решение вопроса о танках для Украины

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможными поставками танков Leopard или Abrams в Украину.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов… Это тяжело для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден - ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.