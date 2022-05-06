Розвіддані США допомогли Україні атакувати російський корабель, - CNN
США надали Україні розвіддані про місцеперебування крейсера "Москва". Після чого ЗСУ успішно атакували корабель
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними джерел телеканалу, ЗСУ, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, подзвонили своїм американським колегам для підтвердження того, що це дійсно крейсер "Москва".
"США відповіли ствердно і надали розвіддані про його місцеперебування. Однак неясно, чи знали США, що Україна рушить, щоб завдати удару по кораблю, і США не брали участі в цьому рішенні", - повідомили джерела.
Раніше Пентагон заявив, що США не надали Україні розвіддані про місцеперебування конкретних російських воєначальників.
Так в Пентагоні відреагували на опублікований раніше матеріал New York Times, в якому говорилося, що американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був вражений протикорабельними ракетами"Нептун".
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