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Розвіддані США допомогли Україні атакувати російський корабель, - CNN

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Вашингтон, П'ятниця 06 травня 2022 04:03
Розвіддані США допомогли Україні атакувати російський корабель, - CNN Фото: розвіддані США допомогли Україні атакувати крейсер Москва (newsmaker.md)
Автор: Артур Родивилов

США надали Україні розвіддані про місцеперебування крейсера "Москва". Після чого ЗСУ успішно атакували корабель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел телеканалу, ЗСУ, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, подзвонили своїм американським колегам для підтвердження того, що це дійсно крейсер "Москва".

"США відповіли ствердно і надали розвіддані про його місцеперебування. Однак неясно, чи знали США, що Україна рушить, щоб завдати удару по кораблю, і США не брали участі в цьому рішенні", - повідомили джерела.

Раніше Пентагон заявив, що США не надали Україні розвіддані про місцеперебування конкретних російських воєначальників.

Так в Пентагоні відреагували на опублікований раніше матеріал New York Times, в якому говорилося, що американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був вражений протикорабельними ракетами"Нептун".

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