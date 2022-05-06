Розвіддані США допомогли Україні атакувати російський корабель, - CNN

США надали Україні розвіддані про місцеперебування крейсера "Москва". Після чого ЗСУ успішно атакували корабель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел телеканалу, ЗСУ, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, подзвонили своїм американським колегам для підтвердження того, що це дійсно крейсер "Москва".

"США відповіли ствердно і надали розвіддані про його місцеперебування. Однак неясно, чи знали США, що Україна рушить, щоб завдати удару по кораблю, і США не брали участі в цьому рішенні", - повідомили джерела.