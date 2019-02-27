Пентагон відтермінує звіт про розгортання бази США у Польщі

Звіт мали представити до 1 березня
Отчет Пентагона на тему возможного развертывания в Польше постоянной базы бронетанковых сил США, вероятно, будет перенесен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Как отмечается, Конгресс США обязал Пентагон проработать до 1 марта отчет на тему целесообразности и возможности развертывания в Польше постоянной бригады бронетанковых сил.
Однако глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох после переговоров в Пентагоне сообщил, что этого срока скорее не сдержат.
"Мне не дать представили, но сообщили, что Пентагон еще не обработал этого отчета и что эту дату могут отложить", - сказал Сольох.
Также он заявил, что не нужно надеяться на объявление американцами одноразового решение о создании в Польше постоянной военной базы. По его словам, на увеличение присутствия американских сил нужно смотреть как на процесс.
Сольох намекнул, что вопрос значительного увеличения военного присутствия США в Польше затруднено выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет INF.
"Каждое движение относительно увеличения военного присутствия в Польше) можно интерпретировать как вступление к усилению напряженности между Россией и Западом", - сказал Сольох.
Ранее РБК-Украина писало, что глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.