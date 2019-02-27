Пентагон відтермінує звіт про розгортання бази США у Польщі

Звіт мали представити до 1 березня

Отчет Пентагона на тему возможного развертывания в Польше постоянной базы бронетанковых сил США, вероятно, будет перенесен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, Конгресс США обязал Пентагон проработать до 1 марта отчет на тему целесообразности и возможности развертывания в Польше постоянной бригады бронетанковых сил.

Однако глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох после переговоров в Пентагоне сообщил, что этого срока скорее не сдержат.

"Мне не дать представили, но сообщили, что Пентагон еще не обработал этого отчета и что эту дату могут отложить", - сказал Сольох.

Также он заявил, что не нужно надеяться на объявление американцами одноразового решение о создании в Польше постоянной военной базы. По его словам, на увеличение присутствия американских сил нужно смотреть как на процесс.

Сольох намекнул, что вопрос значительного увеличения военного присутствия США в Польше затруднено выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет INF.

"Каждое движение относительно увеличения военного присутствия в Польше) можно интерпретировать как вступление к усилению напряженности между Россией и Западом", - сказал Сольох.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.