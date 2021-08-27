Пентагон відмовився передбачити розвиток подальших подій в Афганістані

"Нерозумно з нашого боку було б передбачати зараз, що може статися далі (в Афганістані - ред.)", - сказав Кірбі в ході брифінгу.

За його словами, США не бажають бачити в Афганістані нову цивільну і не збираються в ній брати участь. При цьому Кірбі додав, що американські військові готові до можливих терористичних атак в Кабулі і очікують їх повторення в майбутньому.

Представник Пентагону зазначив, що військові США продовжать проводити контрольовані вибухи для знищення бойової техніки, яку не зможуть вивезти зі столиці Афганістану.

Він також повідомив, що США збільшать до 50 тисяч число місць для афганських біженців на своїй території. Для їх розміщення будуть виділені ще три військові бази.