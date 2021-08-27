Пентагон отказался предугадать развитие дальнейших событий в Афганистане

"Глупо с нашей стороны было бы предсказывать сейчас, что может произойти дальше (в Афганистане - ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, США не желают видеть в Афганистане новую гражданскую и не собираются в ней участвовать. При этом Кирби добавил, что американские военные готовы к возможным террористическим атакам в Кабуле и ожидают их повторения в будущем.

Представитель Пентагона отметил, что военные США продолжат проводить контролируемые взрывы для уничтожения боевой техники, которую не смогут вывезти из столицы Афганистана.

Он также сообщил, что США увеличат до 50 тысяч число мест для афганских беженцев на своей территории. Для их размещения будут выделены еще три военные базы.