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У США спустили на воду два нових ударних атомних підводних човнів

Новини » Суспільство    21.10.2018 - 03:13
Фото: субмарина "Делавер" (twitter.com/HIIndustries)
Фото: субмарина "Делавер" (twitter.com/HIIndustries)

Субмарини є представниками типу "Вірджинія" і здатні нести ядерні боєголовки

У США було спущено на воду дві новітні атомні субмарини SSN-791 "Делавер" і SSN-792 "Вермонт", які оснащені крилатими ракетами "Томагавк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС США.

Обидва підводні човни є представниками типу "Вірджинія", які призначені для боротьби з підводними човнами на глибині, а також для прибережних операцій. "Делавер" і "Вермонт" стали вісімнадцятими та дев’ятнадцятими представниками цього типу підводних човнів. Також добудовується ще 9 субмарин цього типу.

Підводний човен "Делавер" було спущено на воду в Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія, а "Вермонт" - в Гротоні, штату Коннектикут. Кожен з цих підводних човнів оснащений найсучаснішим радіоелектронним обладнанням, малоушумний і має на озброєнні 12 крилатих ракет "Томагавк", які здатні нести ядерну боєголовку.

Повідомляється, що приблизна вартість кожної з них - близько 2,7 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський авіаносець вперше за майже 30 років увійшов в Арктику. Американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" у п'ятницю,19 жовтня, вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику.

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