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Країни НАТО об'єднуються для боротьби з російськими підводними човнами

Новини » Політика    22.10.2018 - 12:17
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Союзники по НАТО об'єднуються для розробки безпілотних систем в море

Сполучені Штати та їх союзники по НАТО об'єднують зусилля по створенню безпілотних морських систем для протидії підводним човнам Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Таке рішення країни-союзники прийняли за підсумками липнвого саміту Північноатлантичного альянсу. На тій зустрічі 13 країн НАТО - Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Великобританія та США підписали відповідний документ.

По суті, він є планом реалізації спільних заходів по розробці технологій, що дозволяють виявляти підводні міни та субмарини.

"Використання безпілотних систем в перспективі забезпечить якісно новий прорив у розвитку морських технологій... Ці безпілотні системи підвищать як нашу ситуативну інформованість, так і наш контроль над морями", - цитує Defense News заяву країн.

У заяві наголошується, що такі роботи будуть вестися паралельно в усіх країнах, що підписали спільний план. Це також створить конкуренцію між компаніями, які займаються подібними розробками.

"Ця ініціатива дозволить союзникам використовувати свої широкі економічні можливості для зниження витрат і, як наслідок, ще більше збільшити свої оборонні видатки (за рахунок досягнутої економії, - ред.)", - зазначено в заяві.

Домовленість свідчить про те, що у протидії новим, більш досконалим і безшумним підводним човнам країни НАТО відводять набагато більшу роль морським безпілотним системам.

За даними нещодавнього звіту Дослідницької служби Конгресу США, підводний флот США знизився до 56 ракетних і керованих ракетних кораблів, а число військово-морських проектів скоротиться до 42 до 2028 року і складе менше 48 судів до 2032 року.

Нагадаємо, 21 жовтня 2018 в США було спущено на воду дві новітні атомні субмарини SSN-791 "Делавер" і SSN-792 "Вермонт", які оснащені крилатими ракетами "Томагавк". Обидва підводних човни призначені для боротьби з субмаринами на глибині.

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