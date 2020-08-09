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Пентагон пояснив переміщення американських військ в Східній Європі

США, Вашингтон, Неділя 09 серпня 2020 05:57
Пентагон пояснив переміщення американських військ в Східній Європі
Фото: військові США (BaltNews)
Автор: Артур Родивилов

У НАТО позитивно оцінили перегрупування військ

Метою перегрупування військ США в Європі є посилення військової присутності на кордоні з Росією і стримування Москви. Рішення президента США Дональда Трампа на початку червня прискорило цей процес.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, передає FOX News.

За його словами, союзники США по НАТО позитивно оцінили переміщення військ.

Раніше президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисяч військових і перекидання частини американських солдатів в Польщу.

Як повідомлялося, президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення військової присутності США в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

У Польщі в липні відбулися військові навчання "Emergency Deployment Readiness Exercise". Вони пройшли під командуванням Міністерства оборони США. Навчання були покликані перевірити готовність американських військ до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам.

Нагадаємо, США планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців і розмістити 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

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