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Пентагон назвал дату, когда у США иссякнут деньги для военной помощи Украине

США, Понедельник 18 декабря 2023 19:23
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Пентагон назвал дату, когда у США иссякнут деньги для военной помощи Украине Архивное фото: Пентагон назвал дату, когда США прекратят оказывать Украине военную помощь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря.

Об этом заявил контролер Пентагона Майкл МакКорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание уточняет, что фактически Пентагон впервые указал точную дату, когда он исчерпает свои средства на помощь Украине, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят те, что были изъяты из запасов и отправлены в Украину", - сказал Майкл МакКорд.

Пентагон оказывает давление на Конгресс для выделения помощи Украине

Он добавил, что как только эти средства будут выделены, Министерство исчерпает доступное ему финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины.

МакКорд заявил об этом в письме лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям. Письмо должно оказать давление на Конгресс США по поводу одобрения более чем 60 миллиардов долларов, которые президент Джо Байден запросил для помощи Украине.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В начале октября президент Джо Байден попросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование помощи Украине более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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