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Пентагон назвав дезінформацією заяви РФ щодо інциденту з есмінцем Defender

Автор: Артур Родивилов

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів вважають прикладом дезінформації повідомлення про" попереджувальну стрілянину " за курсом руху британського есмінця. HMS Defender проходив біля узбережжя Криму.

Про це в ході брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, у Великобританії відкрито заявили про відсутність будь-яких попереджувальних пострілів.

"Цього просто не було", - сказав він, відповідаючи на запитання одного з журналістів.

Нагадаємо, поблизу Криму окупанти заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.

Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон".

У той же час, у Міноборони Британії спростували інформацію РФ і заявили, що їх флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.

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