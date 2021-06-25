Пентагон назвав дезінформацією заяви РФ щодо інциденту з есмінцем Defender

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів вважають прикладом дезінформації повідомлення про" попереджувальну стрілянину " за курсом руху британського есмінця. HMS Defender проходив біля узбережжя Криму.
За його словами, у Великобританії відкрито заявили про відсутність будь-яких попереджувальних пострілів.
"Цього просто не було", - сказав він, відповідаючи на запитання одного з журналістів.
Нагадаємо, поблизу Криму окупанти заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.
Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.
Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон".
У той же час, у Міноборони Британії спростували інформацію РФ і заявили, що їх флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.