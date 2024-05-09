Пентагон научился бороться с использованием оккупантами терминалов Starlink

"США активно участвуют в работе с правительством Украины и SpaceX над противодействием незаконному использованию Россией терминалов Starlink", - сказал чиновник.

По его словам, США успешно противодействуют использованию Россией терминалов. При этом он уверен, что РФ продолжит искать способы использования Starlink и других коммерческих систем связи.

"Хотя это по-прежнему будет проблемой, я думаю, что мы осмыслили ее и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной", - добавил он.

Терминалы продают в России

Пламб не уточнил, какая тактика, методы или процедуры используются, чтобы помешать использованию Россией терминалов связи.

Издание пишет, что терминалы Starlink все еще можно купить в России, например на площадке Ozon. Их продавцы говорят, что они работают через подписку, оформленную на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована.

Они добавили, что связь работает не в центральной части России, а в приграничных районах с Украиной и на захваченных территориях.

В России уже фиксируют проблемы при работе Starlink

При этом на этой неделе многие пользователи жаловались на беспрецедентные проблемы с подключением.

"В Telegram один из продавцов рекомендовал перейти на более дорогой глобальный тарифный план", - пишет Bloomberg.

На этой неделе сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала Пентагон ограничить использование Starlink в России. Она объяснила, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности США и их союзников.