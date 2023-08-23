Пентагон о наступлении ВСУ: битва не окончена, подводить итоги в середине боя неуместно

По его словам, по всей линии фронта идут бои, а украинские войска "совершают определенное движение вперед".

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Так что не должно быть никаких иллюзий по этому факту", - сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что, если Украина не добьется успеха, то последствия коснутся не только ее, но и Европы и всего мира.

"Бой по своей природе очень динамичен, он очень изменчив и непредсказуем, и каждый изучающий историю знает, что битва не закончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Опять-таки это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, это продолжать поддерживать их столько, сколько нужно", - подчеркнул представитель Пентагона.

Критика контрнаступления ВСУ

Этим летом Украина начала свое анонсированное контрнаступление, которое живо обсуждалось еще до его начала и так продолжается до сих пор. Из-за значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

Отметим, что украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки.

Так, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на подобные заявления по поводу "задержки" контрнаступления. Он сказал, что его раздражают такие комментарии, ведь это не шоу, а каждый метр дается кровью.

Тем временем, украинские военные продолжают наступать на отдельных участках фронта. Они преуспевают и вытесняют российских оккупантов.

В частности, на юго-востоке нашими защитниками уже был освобожден ряд населенных пунктов. Недавно ВСУ деоккупировали Урожайное Донецкой области.

А вчера, 22 августа, украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.