Пентагон: наращивание военной мощи Китая делает США уязвимыми

Как пишет издание, этот доклад является первой версией, которая выпущена во время второй администрации президента США Дональда Трампа.

В документе описывается, как китайская армия становится все более совершенной и устойчивой. Сказано, что КНР с опасением относится к крупномасштабным соглашениям с США, а также извлекает уроки неудач России в Украине, усиливая давление на Тайвань.

В докладе отмечается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическая партнерство, "почти наверняка обусловленное общим интересом в противодействии" США. Однако, сотрудничеству Пекина и Москвы препятствует "взаимное недоверие" между обеими сторонами.

"Согласно последнему изданию доклада Пентагона о возможностях китайской армии, китайские вооруженные силы находятся в процессе "исторического наращивания военной мощи", что делает территорию США "все более уязвимой"", - пишет Bloomberg.

Эксперты предупреждают, что Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В свою очередь, планируемая Трампом система "Золотой купол" призвана защитить страну от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.

Публикация доклада последовала за изданием Стратегии национальной безопасности, в которой меньше внимания уделялось угрозе со стороны Китая, чем проблемам Западного полушария и внутренним вопросам.

Что было ранее

В последнем издании доклада, опубликованном администрацией Байдена в декабре 2024 года, было предупреждение о том, что Китай является единственным конкурентом США, который обладает намерением и все чаще возможностью "изменить международный порядок". В нем подчеркивалась важность противостояния вызову со стороны "все более боеспособной армии" Китая.

Еще раньше, в сентября 2020 года, когда была первая каденция Трампа, в документе говорилось, что Пекин занимался "целенаправленным стремлением к политической и социальной модернизация, которая включает в себя далеко идущие усилия по расширению национальной мощи Китая, совершенствованию его систем и управления и пересмотру международного мирового порядка".

Также Bloomberg отметило, что в Стратегии нацобороны администрации Байдена в 2022 году был сказано, что Китай был определен как главный геополитический вызов, который определяет тем развития вооруженных сил США в контексте военной конкуренции.