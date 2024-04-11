Пентагон не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink россиян на фронте

"Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу об этом. Я знаю об опасениях Украины и работаю над этим вместе с Украиной и Starlink", - заявил он.

Он отметил, что попытки различных субъектов получить и использовать Starlink - это "то, что мы должны просто принять и понять".

"И не стоит заблуждаться, причина, по которой она существует, заключается в том, что она настолько эффективна", - сказал представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб повторил: "Я думаю, что они - отличный партнер".

"Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, достигли определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", - сказал Пламб.