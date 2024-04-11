Пентагон не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink росіян на фронті

"Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink", - заявив він.

Він зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти".

"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна", - сказав представник Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".

"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", - сказав Пламб.