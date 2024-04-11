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Пентагон не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink росіян на фронті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті - наприклад, створити "білий список" для терміналів українських військ.

Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One.

"Я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу про це. Я знаю про побоювання України і працюю над цим разом з Україною і Starlink", - заявив він. 

Він зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти". 

"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна", - сказав представник Пентагону. 

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".

"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", - сказав Пламб.

Starlink у росіян на фронті

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські військові в Україні використовують термінали Starlink. Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.

Разом з тим у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

Нещодавно Bloomberg повідомив, що термінали Starlink продаються на чорних ринках у всьому світі.

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